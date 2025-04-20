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 | Özge Sönmez

Hastanelerde yeni dönem: Planlı sezaryene yasak geliyor! Resmi gazetede yayımlandı

Sivassporlu futbolcuların sahaya “Doğal olan normal doğum” pankartıyla çıkmasıyla başlayan sezaryen tartışmaları devam ederken Sağlık Bakanlığı yeni bir adım attı. Sezaryen doğum yerine normal doğumu teşvik etmeye çalışan Sağlık Bakanlığı, yeni bir düzenleme yaptı. Yeni düzenlemeye göre, özel hastanelerde planlı keyfi sezaryen doğuma izin verilmeyecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

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Hastanelerde yeni dönem: Planlı sezaryene yasak geliyor! Resmi gazetede yayımlandı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 10:57

Sağlık Bakanlığı, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” programı kapsamında Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’i güncelleyerek işletme ve hizmet sunum standartlarını yükselten bir dizi düzenlemeye imza attı. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve tüm özel sağlık kuruluşlarındaki sağlık hizmetleri konusunda teferruatlı düzenlemelere gidildi.

Hastanelerde yeni dönem: Planlı sezaryene yasak geliyor! Resmi gazetede yayımlandı

TIP MERKEZİNDE PLANLI SEZARYEN YAPILAMAYACAK

Tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamayacak. Normal doğum yaptırılmak istenmesi hâlinde doğum ünitesi yapılması mecburi olacak. Ameliyathanesi bulunmayan tıp merkezinde doğum ünitesi kurulmasına izin verilmeyecek. Doğum ünitesi giriş çıkışları kontrol edilebilir nitelikte ve genel sirkülasyondan uzak olmak üzere ameliyathaneye kolay ulaşılabilir konumda yapılacak. Doğum salonu en az 16 metrekare olacak.

ELEKTRONİK KAYIT MECBURİ

Kayıtlar ve arşivler için günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, elektronik kayıt ve bildirim zorunlu olacak.

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DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Tıbbi tedavi uygulamalarının bilimsel standartlara uygunluğunu değerlendirmek amacıyla tıbbi endikasyon ve uygulama denetimleri yapılacak.

UYGULAMA İZİN BELGESİ ALINMASI ZORUNLU OLACAK

24 saat kesintisiz hizmet veren, uzman tabip kadro sayısı 10 ve üzeri olan tıp merkezlerinde acil ünitesi ile cerrahi müdahale birimi kurulabilecek. Cerrahi müdahalelerin, herhangi bir sebepten dolayı ikinci bir müdahaleyi gerektirmeyecek nitelikte olması şartı aranacak. Uygulama izin belgesi alınması zorunlu olacak. İki ve daha fazla poliklinik birleştirilerek tıp merkezine dönüştürülebilecek.

YENİ TIBBİ UYGULAMA

Muayenehanelerde başvurulacak tıbbi uygulamaların çerçevesi çağdaş tıp kurallarına uygun olacak. Tıp merkezinin bünyesinde yürütülen tıbbi laboratuvar, radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp hizmetleri gerekli izin belgelerinin alınması şartıyla verilebilecek.

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