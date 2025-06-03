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Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!

Sosyal medyada ortaya çıkan Marmaray'da çocuklarının yanında saldırıya uğrayan babanın görüntüleri infiale neden olmuştu. Olay sonrası saldırganlar gözaltına alınıp, tutuklanmıştı. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olay sırasında baba Deniz Eroğlu tarafından hakarete maruz kaldığını iddia eden 18 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kadın şikayetçi oldu.

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KAYNAK:
Show TV
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 12:55
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 12:55

İstanbul'da Marmaray Maltepe Süreyyapaşa Plajı istasyonunda iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüşmüş ve tüm Türkiye bu olayı konuşmuştu. Çocukların korku dolu anlar yaşadığı olayda, 18 yaşındaki bir kadın da hakarete uğradığını belirterek şikayetçi oldu.

Marmaray'da Deniz Eroğlu adlı kişi çocuklarının gözü önünde darp edilmişti. Öncesi var denilerek ortaya atılan iddia ise milyonları ikiye böldü. Olayların merkezindeki 18 yaşındaki genç kadın da 'hakarete maruz kaldım, ağlatıldım' gerekçesiyle Eroğlu'ndan şikayetçi oldu.

Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Show Haber'in aktardığına göre, Marmaray'ın Maltepe Süreyyapaşa Plajı istasyonunda iki kişi arasında çıkan tartışma, sözlü atışmadan sonra kavgaya dönüştü.

Yumrukların havada uçuştuğu olayda, taraflardan biri diğerine fiziksel saldırıda bulunurken, o anlara tanık olan çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

Görgü tanıklarının cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, iki kişinin kavgasına daha sonra üçüncü bir kişinin de dahil olduğu dikkat çekti. Şiddet olayının ortasında kalan küçük çocuklar panik içinde ağlarken, taraflar trenin dışında da kavga etmeyi sürdürdü.

Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!

"ÖNCESİNDE OLANLARI ANLATMAK GEREKİYOR"


Marmaray'daki yumruklu kavgayı görüntüleyen gazeteci Fuat Kozluklu da, olayın öncesini anlattı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaşananları aktaran Kozluklu şu ifadelere yer verdi: "Mesele görüntülerde izlenenden ibaret değildir. Öncesinde olanları anlatmak gerekiyor. İki çocuğuyla Marmaray vagonuna sanırım Erenköy ya da Bostancı’dan binen beyefendi, kapının kenarında duran ve telefonla konuşan genç hanımefendiye, 'niye burada duruyorsun, çocuklarımla girmeye çalışıyorum, zorlandılar. Ya ayakları takılıp sıkışıp düşselerdi' diyerek çıkıştı. Genç kız 'affedersiniz' karşılığını verdi, özür diledi. Oysa vagona biniş kapısının ortasından rahatlıkla girilebiliyordu.

Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!

Burnu kırılan beyefendi vagona bindikten ve kapılar kapandıktan sonra söylenmeye devam etti. Dakikalarca sürdü bu durum. Sanırım 5-6 dakika... Kapıda duran hanımefendi de ağlamaya başladı. Bunu gören yolcular adama 'yeter yahu susun, kapatın konuyu' diye uyarıda bulundu. Ne yazık ki çocuklarının elini tutan adam susmadı, söylenmeye devam etti. Olayın müştekisi durumuna düşen iki kişi de ağlayan genç kızın durumundan hareketle 'yeter artık ulan, ne bu kadar büyüttün be' gibi sözlerle adama doğru yürüdü. Ben de cep telefonumun kamerasını açıp kayda başladım. Tutuklanan kişi, çocuklu babaya Marmaray durağa yaklaştığı sırada 'çık dışarı' dedi ve yumruk atıp vagondan indi. Marmaray hareket etti. Diğer genç de söylenerek burnu kırılan adama yanaştı ve onu ittirdi. Taraflar Süreyya Plajı durağında indi."

Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olay sırasında baba Deniz Eroğlu tarafından hakarete maruz kaldığını iddia eden 18 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kadın şikayetçi oldu.

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