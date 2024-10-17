Yenidoğan çetesinin kan donduran konuşmaları ortaya çıktı! "Çocuğu bugün yaşat alem yaparız"

17 Ekim 2024 09:31 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 10:41

İstanbul ve Tekirdağ’daki yenidoğan bebekler üzerinden haksız kazanç sağlayan ve 12 bebeğin ölümüne neden olan çeteyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Şüpheliler arasında geçen konuşmalar şoke etti. Para için bebekleri öldürmekten çekinmeyen hemşireler, ailelerden para alıp o parayla aleme gitmek için plan yaptı.. İşte yenidoğan çetesiyle ilgili korkunç detaylar...

İstanbul​ ve Tekirdağ’da yenidoğan bebekler üzerinden SGK'yı dolandıran ve 12 bebeğin ölümüne neden olan çeteyle ilgili yeni detaylar dehşete düşürdü. Büyük skandalda çetenin tape kayıtları ortaya çıktı. Para için bebekleri öldürmekten çekinmeyen hemşireler, ailelerden para alıp o parayla aleme gitmek için plan yaptı. Hemşire Hasan Basri G'nin fezlekede yer alan konuşmasında, "Doğukan sen çocuğu bugün yaşat tamam mı? Ben ne yapacağım biliyor musun? Gidip babayla anayla görüşeceğim şimdi bugün parayı alacağım. Kanka bugün bir alem yaparız o parayı bir kurtarayım" sözleri şoke etti.

TELEFON KONUŞMALARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 12 bebeğin ölümüne neden olan yeni doğan çetesi hakkında hazırlanan fezlekede örgüt üyelerinin teknik takip sırasında kayıt altına alınan telefon konuşmalarına da yer verildi. Hemşire Hasan Basri G.'nin doktor Fırat S. ile olan konuşmasında, yenidoğan bir bebeği usulsüz şekilde başka hastaneye sevk eden örgüt üyeleri bebeğin sevk edildiği hastanedeki hemşirenin hareketlerinden rahatsız olup iletişime geçince dinlemeye takıldı.

Hemşire Hasan Basri G.'yi arayan doktor Fırat S., "Dön dön şoka girmiş ne yapacağını bilmiyor. Eli ayağı karışmış canlandırma da dedim. ..... Canlandırma yap bir sakin ol ya o çocuk altı kilo, biz dün erişkin yoğun bakım ihtiyacı bulamadığımız için oraya aldık" dedi.

"ÇOCUĞU BUGÜN YAŞAT PARAMIZI ALIP ALEME GİDERİZ"

Hemşireler arasında yapılan ve dinlemeye takılan başka bir konuşma herkesi ise dehşete düşürdü. Hemşire Hasan Basri G.'nin başka bir hastanedeki meslektaşı Hakan Doğukan T. arasında geçen konuşmalar ailelere kurulan kirli planı ortaya çıkardı.

Hasta bir bebeğin ailesinden nasıl para alacaklarını düşünen hemşireler G. ve T. arasında geçen konuşma ise tapelere şu şekilde yansıdı; Hakan Doğukan T., "Bu sevk olacak hastayla ilgili var mı?"

Hasan Basri G.: "Gelecek haber ondan bugün konuştum anasıyla babaannesiyle"

Hakan Doğukan T., "Ödeme için mi? Sen hocayla kesinleştirdin mi kesin mi yani"

Hasan Basri G., "Kanka ben onu halledeceğim. Bugün bizim para yatsın en azından kendi paramız yatsın onu bir kurtaralım. Ondan sonra aile ile ameliyat için konuşacağım. Yüz elli bin fiyat çekeceğim. Uygun mudur?"



Hakan Doğukan T., "Tamam ama hasta çok dayanmaz haberin olsun akciğerleri boydan boya kapanmış sabah kötüleşmiş kaymış yine"

Hasan Basri G., "Bak a... s... dedim o çocuk ölecek rüyamda gördüm dedim"

Hakan Doğukan T., "Satürasyonu ona kadar düşmüş yani çok dayanmaz sevkini hızlıca yapmamız lazım ölürse başımıza da sıkıntı olacak bak bu çocuk kardiyak hasta uğraşırız yani göndermemiz lazım"

Hasan Basri G., "Doğukan sen çocuğu bugün yaşat tamam mı? Ben ne yapacağım biliyor musun? Gidip babayla anayla görüşeceğim şimdi bugün parayı alacağım. Kanka bugün bir alem yaparız o parayı bir kurtarayım" dedi.