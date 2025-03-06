Aç kalan kurtlar köyü bastı! Pusu kurup saldırıya geçtiler

Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Karliyazı köyüne inen 8 kurt, bir süre birlikte dolaştıktan sonra farklı yönlere dağıldı. Daha sonra kurtlar, 2 köpeğe saldırdı. Köpeklerin karşılık vermesi üzerine kurtlar boş araziye çekildi.

PUSU KURUP SALDIRIYA GEÇTİLER

Köpeklerden ikisinin kutları takip etmesiyle çevrede bekleyen diğer kurtlar da saldırıya geçti. Kurtlar, köpeklerden birini kuşatarak boğdu ve ardından sürükleyerek götürdü. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.