ABD'deki saldırının arkasında kim var? Cem Küçük'ten dikkat çeken yorum!
01-01-2025 23:02
| Güncelleme: 01-01-2025 23:08
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın göreve gelmesine sayılı günler kala ABD'de terör saldırıları artışa geçti. Son olarak yeni yıla girilen ilk saatlerde New Orleans'ta yaşanan terör saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti. Artan saldırıların ardından Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük'ten dikkat çeken bir yorum geldi. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Küçük, "Trump'a karşı 'Bak burada daha DAEŞ bitmedi, mücadele sürüyor. Askerleri çekersen ABD'de böyle olur" mesajı veriliyor. Yıllık savunma harcaması 2.5 trilyon dolar olan, bu kadar iyi korunan ABD'de böyle bir saldırı nasıl oluyor. Yoksa bu işi CIA, Pentagon mu yaptırdı?" yorumunda bulundu.