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Bakanların zor anları! Konuşma yaparken tente uçtu

06-02-2025 13:34 | Güncelleme: 06-02-2025 13:43
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Suat Vilgen

6 Şubat Deprem Felaketinin 2. yıl dönümünde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Kahramanmaraş'ta düzenlenen anma törenine katıldı. Azerbaycan Caddesi'nde düzenlenen törende Hamza Dağ konuşma yaparken beklenmedik bir olay yaşandı. Konuşma kürsüsünün üzerine kapatan tentenin bir kısmı fırtınanın etkisiyle uçtu. Sahnede ufak çaplı bir panik yaşanırken olayda yaralanan kimse olmadı.

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