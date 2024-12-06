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Esad'ın Suriye'den ayrıldığı iddia edildi!

06-12-2024 22:24 | Güncelleme: 06-12-2024 22:34
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Mutluhan Yıldız

Suriye'deki HTŞ'nin Şam'a kadar gelmesinin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden kaçtığı iddia edildi. TGRT Haber'de Medya Kritik programında konuşan Şamil Tayyar, Esad'ın çözüm bulamayacağını ifade ederek Türkiye'nin Suriye’de yürüttüğü operasyonlara dair değerlendirmelerde bulundu. Esad'ın İran'ın başkenti Tahran'da olabileceğin ifade eden Tayyar, "Suriye’de işler Türkiye’nin istediği gibi gidiyor. Harekat öncesinde Rusya ile ABD ile temas kurulmuş olabilir. Esad’ın Tahran’da olma ihtimali yüksek. Esad artık sorunların çözülebileceği bir lider değil. Temennimiz Suriye’deki yürüyüşün devam etmesi. Esad çözüme yanaşsaydı harekat başlamazdı." dedi.

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