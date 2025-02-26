Kartalkaya komisyonunda gerginlik! CHP milletvekilleri salonu terk etti

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği trajik yangının acısı hala taze... Yangın faciasından hemen sonra olayın incelenmesi amacıyla Meclis’te Kartalkaya Komisyonu kurulmuştu.

GERGİNLİK YAŞANDI

Yangının nedenlerini araştırmak üzere oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu bugün toplandı. Ancak oturum sırasında büyük bir gerginlik yaşandı.

CHP milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un komisyona bilgi vermesini talep etti. CHP'li vekilleri aksi takdirde toplantıya katılmayacaklarını belirtti.

CHP'LİLER TOPLANTIYA KATILMAMA KARARI ALDI

CHP'li vekillerin bu talebi sonrası tartışma çıktı. Komisyon Başkanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok oturuma ara verirken, CHP milletvekilleri toplantıya katılmama kararı aldı.