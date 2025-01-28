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'Mansur Yavaş CHP'nin ön seçim kararına itiraz ediyor'

28-01-2025 23:03 | Güncelleme: 28-01-2025 23:25
Kaynak: TGRT Haber | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında gündeme dair son gelişmeler masaya yatırıldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüştüğünü söyledi. Atik, ayrıca Ankara kulisleri ve yakın çevresinden edindiği izlenimi de aktardı. Atik, "Mansur Yavaş CHP'nin ön seçim kararına itiraz ediyor, kabul etmiyor. Gerekçe olarak da Türkiye İttifakı adayının sadece CHP üyeleri tarafından belirlenmesi gerektiğini sunuyorlar" dedi. Atik, ayrıca Yavaş'la ön seçim bilgisinin paylaşılmadığını belirtti. Gazeteci Barış Yarkadaş ise Yavaş'ın Perşembe günü açıklama yapacağını ve "ön seçime katılmayacağını" söylemesini beklediğini ifade etti...

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