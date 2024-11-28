Mustafa Sarıgül'den Ali Mahir Başarır'a sitem!

İBB Başkanı İmamoğlu'nu çıldırtan sözler! Bütçe görüşmelerinde öfkeden deliye döndü: 'Seni adam yerine koymam'

POLİTİKA

Cem Küçük'ten 'gazetecileri ayıran' Özgür Özel'e tepki! 'CHP gibi bir partide böyle sorunlar olmamalı'