Mustafa Sarıgül'den Ali Mahir Başarır'a sitem!
28-11-2024 22:25
| Güncelleme: 28-11-2024 22:27
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de Erzincan'ın sorunlarını konuşmak için gündem dışı söz aldı. Sarıgül kürsüde konuşma yaptığı sırada Erzincan ile ilgili sorunları anlatırken TBMM sıralarından konuşma sesleri yükseldi. Sarıgül'ün konuşması sırasında Ali Mahir Başarır'a dönerek, "Ali Mahir Başkanım, sizin sevdiğiniz seveniniz bol olsun ama bir yanı Erzincanlı olsun. Yüce meclisi saygıyla selamlıyorum." diyerek seslendi.