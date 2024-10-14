Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'de değişikliğin sinyalini vermişti! İşte yeni gelecek isimler listesi

14 Ekim 2024 18:08 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 18:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kabine revizyon mesajı vermişti. Kulislere sızan yeni bilgiye göre başarılı futbolculuk kariyeriyle bilinen AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın spor bakanı olacağı iddia edildi. Öte yandan birçok ismin değişeceğinin öne sürüldüğü liste de sızdı. İşte detaylar...

Arnavutluk-Sırbistan ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, “Yeni süreçte genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" ifadelerini kullanmıştı. Gündemdeki yerini alan Kabine değişikliği sinyalleriyle ilgili isim değişiklikleri kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

LİSTE KULİSLERE SIZDI

Kulislere sızan listelere göre yeni kabinede başta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​ değişecek. Sızan listeye göre Yerlikaya'nın yerine Hasan Doğan, Tunç'un yerine de Bülent Turan​ gelecek.

Listede bir diğer dikkat çeken isim ise Gençlik ve Spor Bakanı olacağı iddia edilen Alpay Özalan oldu. TBMM'de birçok kavgaya karışan Özalan'ın Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yerine adının geçmesi tepkiye neden oldu.

VARANK CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MI OLACAK?

Tamgatürk'ün haberine göre; Kabinede değişeceği ileri sürülen isimlerden birisi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yılmaz'ın yerini Mustafa Varank'ın alacağı da kulislerde konuşulan konulardan birisi.

İşte iddia edilen o liste: