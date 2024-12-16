Video Galeri>SPOR>Galatasaray taraftarından maç sonu 'Trabzon kümeye' tezahüratı!
Galatasaray taraftarından maç sonu 'Trabzon kümeye' tezahüratı!
16-12-2024 23:34
| Güncelleme: 16-12-2024 23:35
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray kendi evinde Trabzonspor'u 4-3'le geçerek hanesine 3 puanı yazdırdı. Karşılıklı gollerin heyecan kattığı maçı sarı-kırmızılı ekip, son saniyede Batshuayi'nin attığı golle kazandı. Hakem kararlarının da damga vurduğu maçın sonunda Galatasaray taraftarı "Trabzon kümeye" tezahüratı yaptı. Bor-mavili ekip 16 puanla küme düşme hattının bir sıra üstünde bulunuyor.