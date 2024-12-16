Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>SPOR>Galatasaray taraftarından maç sonu 'Trabzon kümeye' tezahüratı!

Galatasaray taraftarından maç sonu 'Trabzon kümeye' tezahüratı!

16-12-2024 23:34 | Güncelleme: 16-12-2024 23:35
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Mutluhan Yıldız

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray kendi evinde Trabzonspor'u 4-3'le geçerek hanesine 3 puanı yazdırdı. Karşılıklı gollerin heyecan kattığı maçı sarı-kırmızılı ekip, son saniyede Batshuayi'nin attığı golle kazandı. Hakem kararlarının da damga vurduğu maçın sonunda Galatasaray taraftarı "Trabzon kümeye" tezahüratı yaptı. Bor-mavili ekip 16 puanla küme düşme hattının bir sıra üstünde bulunuyor.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Galatasaray taraftarından maç sonu 'Trabzon kümeye' tezahüratı! - SPORSPOR
Galatasaray taraftarından maç sonu 'Trabzon kümeye' tezahüratı!
Konya’da korku dolu anlar: Alev alev yandı! - GÜNDEMGÜNDEM
Konya’da korku dolu anlar: Alev alev yandı!
Nesli tükenmekte olan gizli misafirle karşılaştılar! - YAŞAMYAŞAM
Nesli tükenmekte olan gizli misafirle karşılaştılar!
Eski eşinin aracını kundakladı! Kameraya böyle yakalandı - GÜNDEMGÜNDEM
Eski eşinin aracını kundakladı! Kameraya böyle yakalandı
Marketin kapısına at bağladı! Görenler hayrete düştü - GÜNDEMGÜNDEM
Marketin kapısına at bağladı! Görenler hayrete düştü
İran'da 10 gün önceki deprem 6 katlı binanın çökmesine neden oldu! İşte o anlar - DÜNYADÜNYA
İran'da 10 gün önceki deprem 6 katlı binanın çökmesine neden oldu! İşte o anlar
Beşiktaş’taki acı ölüm kamerada: İETT yürüyen kadını böyle ezdi - GÜNDEMGÜNDEM
Beşiktaş’taki acı ölüm kamerada: İETT yürüyen kadını böyle ezdi
Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın zehir ticarethanesi görüntülendi - DÜNYADÜNYA
Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın zehir ticarethanesi görüntülendi
Kuyumcuda şoke eden görüntü! Altın bilezikle çayını karıştırdı - GÜNDEMGÜNDEM
Kuyumcuda şoke eden görüntü! Altın bilezikle çayını karıştırdı
İşten çıkarılan vatman silahla metro kumanda merkezini basıp dehşet saçtı - GÜNDEMGÜNDEM
İşten çıkarılan vatman silahla metro kumanda merkezini basıp dehşet saçtı
Kocaeli'de 2 gencin feci şekilde can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Kocaeli'de 2 gencin feci şekilde can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İETT otobüsünde korku dolu anlar! 'Seni öldürecektim' - GÜNDEMGÜNDEM
İETT otobüsünde korku dolu anlar! 'Seni öldürecektim'
Taksici ile kadın yolcu arasında ilginç diyalog! - GÜNDEMGÜNDEM
Taksici ile kadın yolcu arasında ilginç diyalog!
Münbiç'ten kaçan teröristler araçlarını ateşe verip gitti - DÜNYADÜNYA
Münbiç'ten kaçan teröristler araçlarını ateşe verip gitti
Van Gölü'ne giren sarışın çıkıyordu! Çocuklar eski haline döndü: 'Icardi'ydik, Ronaldo olduk' - GÜNDEMGÜNDEM
Van Gölü'ne giren sarışın çıkıyordu! Çocuklar eski haline döndü: 'Icardi'ydik, Ronaldo olduk'
'Yol verme' kavgasında yumruklarla birbirlerine girdiler - GÜNDEMGÜNDEM
'Yol verme' kavgasında yumruklarla birbirlerine girdiler
Beşiktaş'ta 'golü kim attı?' tartışması! Futbolcular arasında güldüren diyalog - SPORSPOR
Beşiktaş'ta 'golü kim attı?' tartışması! Futbolcular arasında güldüren diyalog
Okan Buruk Eyüpspor maçı sonrası hakemlere tepki gösterdi! Tribünleri ayağa kaldırdı - SPORSPOR
Okan Buruk Eyüpspor maçı sonrası hakemlere tepki gösterdi! Tribünleri ayağa kaldırdı
Real Madrid'deki kötü gidişattan takım otobüsü de nasibini aldı! - SPORSPOR
Real Madrid'deki kötü gidişattan takım otobüsü de nasibini aldı!
Hatay’da amatör maçta tekme ve yumruklar havada uçuştu! - SPORSPOR
Hatay’da amatör maçta tekme ve yumruklar havada uçuştu!
Taraftarlar maç iptal edilmesin diye sahayı dakikalar içinde temizledi - SPORSPOR
Taraftarlar maç iptal edilmesin diye sahayı dakikalar içinde temizledi
Gazeteci Tahir Kum TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslendi: Attığınız mesaj gerçek değil mi? - SPORSPOR
Gazeteci Tahir Kum TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslendi: Attığınız mesaj gerçek değil mi?
Serdar Dursun'dan Galatasaray formalı çocuğa beyin yakan soru - SPORSPOR
Serdar Dursun'dan Galatasaray formalı çocuğa beyin yakan soru
Halısahada Okan Buruk ve Abdülkerim Bardakçı benzerliği! - SPORSPOR
Halısahada Okan Buruk ve Abdülkerim Bardakçı benzerliği!
Hazırlık maçında Ali Koç'a şok! Tribünler istifaya çağırdı - SPORSPOR
Hazırlık maçında Ali Koç'a şok! Tribünler istifaya çağırdı