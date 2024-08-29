Beşiktaş - Lugano maçı canlı anlatım

29 Ağustos 2024 20:58 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 21:49

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre takımı Lugano ile karşılaşıyor.

İLK 11

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile.

Lugano: Saipi, Papadopoulos, Wafi, Valenzuela, Zanotti, Mahmoud, Grgic, Bislimi, Aliseda, Steffen, Vladi.

1' Maç başladı

7' Arthur Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta topu kaleci güçlükle çeldi. Ciro Immobile bomboş durumda yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Beşiktaş, Lugano karşısında öne geçti: 1-0.

13' Rafa Silva'nın pasında Ciro Immobile ceza sahasında vuruşunu yaptı. Kaleciyi geçen topu, son anda savunma çizgiden çıkardı.

23' Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta Masuaku ortasını yaptı. Arka direkte Gabriel Paulista bomboş durumda vuruş yapmak istedi ancak yetişemedi. Meşin yuvarlak auta gitti.

29' El Wafi'nin hatası sonrası Rashica, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rashica'nın şutunda Lugano kalecisi Saipi gol izni vermedi.

45' İlk yarı sona erdi