Ziraat Türkiye Kupasının yeni logosu belli oldu

TC Ziraat Bankası tarafından yapılan logo açıklaması şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası 2025/2026 sezonu Ziraat Bankası sponsorluğunda bugün gerçekleştirilecek kura çekimi ile başlayacaktır.

Yeni dönemde tüm markalamalarda yeni logolarımız kullanılmaya başlanacaktır.

Bu doğrultuda yapılacak haberlerde kullanılmak üzere ekte yer alan güncel logo ve çalışmaların kullanılmasını ve yayın tarafı ile paylaşılmasını rica ederiz.

Gotham Font lisansı Ziraat Bankası tarafından alınmış olup, yalnızca Bankamız çalışmalarında kullanılabilir. Farklı çalışmalarda kullanılması telif açısından sorun olabilecektir.