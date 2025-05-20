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Huawei fiziksel klavyesi olmayan katlanabilir laptopunu tanıttı

Çinli teknoloji devi Huawei, 13 inç boyutunda küçük bir dizüstü bilgisayar gövdesine yerleştirilmiş 18 inçlik devasa bir ekrana sahip MateBook Fold Ultimate modeli ile birlikte, katlanabilir teknolojisini dizüstü bilgisayar formuna taşıyor. Cihaz, HarmonyOS PC işletim sistemiyle çalışıyor ve farklı kullanım modlarına uyum sağlayabiliyor.

MateBook Fold Ultimate, 90 derece açılarak sanal bir klavye gösterebiliyor, bu sayede geleneksel bir dizüstü bilgisayar gibi kullanmanıza olanak tanıyor. Tamamen açıldığında ise hem dikey hem de yatay olarak kullanılabilen 18 inçlik geniş bir ekran sunuyor (cihazda entegre bir kickstand yani ayaklık bulunuyor).

İnce ve hafif yapısıyla da dikkat çeken bilgisayarın ağırlığı yalnızca 1.16 kg ve kapalıyken kalınlığı 14.9 mm. Açıldığında ise sadece 7.3 mm kalınlığında oluyor.

GSMArena'nın haberine göre Huawei, tüm bileşenleri sığdırmak ve cihazın sağlam kalmasını sağlamak için ultra ince bir PCB ve üç katmanlı alüminyum yapı kullanmış.

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