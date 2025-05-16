Akılalmaz görüntüler! Hem kendi canını hem de yolcuların canını tehlikeye attı

Bursa'da bir minibüs şoförünün telefonla ilgilenerek araç kullanması yürekleri ağza getirdi. Yaşanan akılalmaz olayda, minibüs şoförünün bir eliyle direksiyonu tutması, bir eliyle de telefonla ilgilenmesi yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi. Yola mı yoksa telefona mı baktığı belli olmayan şoförün, direksiyon hâkimiyetini kaybetme riskiyle yolcuların can güvenliğini hiçe saydığı görüldü. Diğer sürücüleri ve yolcuları umursamadan telefonla ilgilenmeye devam eden şoförün o anları ise saniye saniye cep telefonu ile kayda alındı.