Bir kadın sopayla daldı! Esenyurt'ta trafikte kavga anları

Esenyurt Balıkyolu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde trafikte bir olay yaşandı. Cadde üzerindeki trafik ışıklarında aracıyla sağa yanaşan bir sürücü dörtlü lambalarını yakarak durakladı. O esnada arkadan gelen başka bir sürücü ise, duraklayan sürücü nedeniyle oluşan trafiğe sinirlenince önce kornaya bastı ardından ise şoföre küfür etti.

KADIN SOPAYLA GİRDİ

İki taraf arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında iki adam birbirini yumruklarken bir kadın sopa ile karşı tarafa saldırdı. İki taraf arasında çıkan sopalı kavga çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.