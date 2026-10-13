Bodrum’da dev hortum paniği: Gören kameraya sarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Aralıklı olarak devam eden yağış sırasında denizde dev hortum oluştu. Yunanistan’ın Kos Adası ile Bodrum arasında ortaya çıkan hortum, seyir halindeki bir tekneden görüntülendi. Kısa süreli olduğu belirtilen hortum, çevrede bulunan vatandaşlar ve teknedekiler arasında paniğe neden oldu. Hortumun karaya ulaşmadan etkisini kaybettiği öğrenildi.