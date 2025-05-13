Çanakkale'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 8 kişi hayatını kaybetmişti
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Feci kaza Oktay Batır'ın kullandığı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride devrildi. Kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu.Bu sırada karşı yönden gelen otomobil ile İstanbul-İzmir seferini yapan, içinde 22 yolcu ve 3 personel bulunan yolcu otobüsü, savrulan tomruklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada toplam 8 kişi hayatını kaybederken 24 kişi de yaralandı.
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