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Çoban köpeği kuzuları sahiplenerek emziriyor: ‘Geceleri annelik yaptı’
26-12-2024 10:08
| Güncelleme: 26-12-2024 11:56
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bir çoban köpeği 6 kuzuyu sahiplenerek emziriyor. Besicilik yapan Ahmet Özkan, çoban köpeğinin ağıldaki 6 kuzuya sütünü verdiğini fark etti. Köpeğin kendi yavrusunu da ağıla getirdiğini ve içgüdüsel olarak yavrusu ile kuzuları birlikte yetiştirdiğini anlatan Özkan, “Normalde kuzuları annesinden ayırdıktan sonra kontrol etmeye geliriz. Bir gün geldiğimde birkaç kuzunun köpeğe sokulduğunu ve onu emmeye başladığını fark ettik. Bu bir süre devam etti. O şekilde köpek de bir nevi bize yardımcı oldu yani o konuda. Geceleri annelik yaptı." ifadelerini kullandı.