Depremde yaşlılar için dışarı çıkarılmıştı! Hırsızların hedefi oldu

İstanbul'da panik ve korkuya yol açan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, yaşlı ve engelli vatandaşların rahat edebilmesi için site içindeki bankları çayırlık bir alana taşıdı.

SİTE SAKİNLERİ BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşılar ve engelliler için sitenin dışına taşınan banklar, iki vicdansız tarafından çalındı. Hırsızlık anı sitenin güvenlik kameralarına yansırken, site sakinleri olaya büyük tepki gösterdi.