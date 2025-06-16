Düğün konvoyuna okey masasıyla pusu!

Karabük’ün Yenice ilçesinde bir düğün konvoyu, klasik davul-zurnanın ötesine geçerek ilginç bir gelenekle durduruldu. Gelin alma sırasında konvoyun önüne okey masası kuran gençler, damadı ve sağdıcını oyuna davet etti. Bahşiş almadan kalkmayan masa, damadın cömertliğiyle birlikte toplanınca konvoy yoluna devam edebildi.

Yusuf Satıcı ve Aslı Onan çiftinin düğününde yaşanan bu renkli anlara, damadın arkadaşı Sinan Armut ve eşi imza attı. Şehir merkezinde gelin arabasının önünü kesen çift, yola okey masası kurarak geçişi durdurdu. Damadı kısa bir oyuna zorlayıp bahşiş aldıktan sonra yolu açan arkadaşları, düğün konvoyuna unutulmaz bir anı bıraktı.