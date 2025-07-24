Eskişehir'de ekiplerin alevlerin ortasında kaldığı anlar kamerada

Eskişehir Seyitgazi'deki orman yangınına müdahale sırasında çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, 10 şehidin verildiği yangında, başka bir ekibin alevlerin ortasında kaldığı görülüyor. Şans eseri herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadan atlatılan o korku dolu anlara ait görüntüler bugün ortaya çıktı. Görüntülerde, cep telefonu kamerası ile kayıt alan personelin koşarak yangından kaçmaya çalıştığı ve nefes nefes kaldığı, ayrıca ormanın içerisinde kalan arkadaşları için endişelendiği görülüyor. Bir başka görüntüde ise, "Arkadaşlarımız kurtuldular, şükürler olsun" denildiği işitiliyor.

