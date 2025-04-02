Evleneceğine bin pişman oldu! Ketçaplı mayonezli yumurtalı damat

Bursa'da İbrahim Sevinç isimli vatandaş, evleneceğine bin pişman oldu. Damat adayı ilginç bir düğün geleneği ile dünya evine girdi. Düğünde gelin alma sırasında damat İbrahim Sevinç, işkenceyi aratmayan şakalara maruz kaldı. Damadın mahalle arkadaşları, önce düğün konvoyunu durdurarak hediyeleri aldı, ardından damadı meydanda bir sandalyeye bağladı.

SÜTÜNÜ UNUNU EKSİK ETMEDİLER

Daha sonra damadın başında yumurta kırıp üzerine un, süt, ketçap ve mayonez döktüler. Dakikalarca süren bu eğlencenin sonunda, damat Sevinç arkadaşları tarafından su dökülerek temizlendi. Bu sıra dışı gelenek sonrası damat, düğüne uğurlandı.