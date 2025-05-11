Feci kaza kamerada! Motosiklet emniyet şeridinde duran kamyonete çarptı

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen kazada, emniyet şeridinde arızalanarak duran bir kamyonetin şoförü, aracın arkasına reflektör koymak yerine plastik bir kasa yerleştirdi. O sırada emniyet şeridinde yüksek hızla seyreden bir motosiklet sürücüsü, kamyoneti fark edemedi.

Kaza yapmamak için manevra yapsa da motosiklet sürücüsü, önce kamyonete ardından sağ şeritte ilerleyen bir otomobile çarptı ve metrelerce sürüklendi. Olay anı, başka bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.