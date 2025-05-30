Geri geri gelen minibüs dehşeti: Beyoğlu’nda bir kadın yaralandı
İstanbul Beyoğlu’nda geri giden ticari minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kazada Sevim Ateş yaralandı.
Bülent Demir Caddesi’nde saat 11.30 sıralarındaki olayda Bayram A. yönetimindek minibüs geri manevra yaparken Sevim Ateş’e çarptı. Sürücü çarptığını fark etmeyince çevredeki vatandaşlar uyararak aracı durdurdu. Minibüsün altından çıkarılan kadın hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün sağ şeritte geri giderken kadına çarptığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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