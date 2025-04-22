Hatay'da yürekleri ağza getiren kaza!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Yolda ilerleyen Ş.P. idaresindeki hafif ticari araç, takla atarak kaza yaptı. Takla atan aracın göle uçmaya ramak kaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada 20 yaşındaki aracın sürücüsü Ş.P. yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü takla atan araçtan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede hafif ticari araç sürücüsünün 1.16 promil alkollü olduğu tespit edildi.