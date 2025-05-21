İstanbul'da akılalmaz anlar! Çocuğu kaçırmaya çalıştı! İfadesi şoke etti

İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen akılalmaz olay kameralara saniye saniye yansıdı. Otomobiliyle uğraşan bir kişinin yanında bekleyen küçük çocuk kaldırımdan geçen bir kişi tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Olayı son anda fark eden baba şüpheliyi yakalayarak polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalanan zanlı M.S.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kişinin tutuklandığı öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde şüphelinin "çocuğu yeğenime benzettim, sevmek istedim." dediği öğrenildi.