Kadınlar sokak ortasında saç baş birbirine girdi, kimse ayırmadı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Karacaahmet mahallesinde ilginç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü.



SÜRÜCÜLER TEPKİ AMAÇLI KORNAYA BASTI

Kavga esnasında kadınlardan biri diğerinin saçından tutarak yere savurdu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Diğer yandan görüntülerde kavga esnasında çevredekilerin olayı sadece izlemekle yetindiği ve bazı otomobil sürücülerinin yaşananlara tepki göstermek amacıyla kornaya bastığı görüldü.