Kucakta taşınan çocuk kazada camdan fırladı: Dehşete düşüren kaza

Çorum’un Ulukavak Mahallesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 yaşındaki bir çocuk aracın camından sokağa fırladı. Kazada toplam 7 kişi hafif şekilde yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tekceviz 17. Sokak’ta sokakların kesiştiği noktada Y.A. yönetimindeki otomobil ile M.B. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri savrularak bir bahçe duvarını yıktı ve içeri girdi. Diğer araçta ön koltukta bulunan bir kadının kucağındaki 4 yaşındaki M.A., çarpışma sırasında camdan dışarı fırladı.

Kazada küçük çocukla birlikte Y.A., S.M., Z.E.A., E.A., Z.B. ve S.A. da yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.