Otomobili oyuncak araba gibi sürükledi! Arkasına bile bakmadan kaçtı

Hatay'da hafriyat kamyonunun kör noktasına gelen otomobilin oyuncak araba gibi sürüklendiği anlar kameraya yansıdı. Kamyon sürücüsünün kazanın ardından durmadan gitmesiyse dikkat çekti. Bölgede çok sık kaza yaşandığını dile getiren Ali Bolat, "Hafriyat kamyonu yoldan ilerlerken önündeki aracı fark edemeyip metrelerce sürükledi. Maddi hasarlı kaza gibi görünse de otomobil sürücüsü yaralandı. Burada üst geçit çalışmalarından dolayı sürücülerimizin biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Çünkü burada kazalar çok oluyor" ifadelerini kullandı.