Porsuk Çayı'na balıklama atladı, balçığa saplandı

Eskişehir'de madde etkisinde olduğu iddia edilen bir kişi, temizlik çalışmaları nedeniyle suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı. Çay yatağındaki balçığa saplanarak hareketsiz kalan şahıs, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından yaklaşık çalışmayla kurtarıldı.

Nefes aldığı belirlenen ve bilinci kapalı olan adam, ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Görgü tanığı Can Ayaz, şahsın kendinde olmadığını ve uyarılara rağmen çitlerden atlayarak suya yöneldiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.