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Sığırcık kuşlarının dansı hayran bıraktı!

23-01-2025 19:30 | Güncelleme: 23-01-2025 19:32
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı görenleri hayran bıraktı. Her yıl sonbahar ve kış aylarında sıklıkla görülen sığırcık kuşları, akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi semalarında uçtu. Gün batımında bir anda ortaya çıkan yüzlerce sığırcık kuşu, gruplar halinde gökyüzünde dans edercesine uçtu. Gökyüzünde çeşitli figürler çizen kuşlar, izleyenleri mest etti. Orta Garaj mevkiinde bir vatandaş ise o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonu kamerası ile kaydetti...

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