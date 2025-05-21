TEM'de tehlikeli anlar! Kilometrelerce ters yönde ilerledi

TEM Otoyolu’nun Bolu kesiminde bir sürücünün, Ankara istikametine ters yönde emniyet şeridinde ilerlediği anlar yürekleri ağza getirdi.

Otomobiliyle ters yönde kilometrelerce ilerleyen sürücü hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Otoyol Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma trafik timleri, kısa sürede sürücüyü tespit etti. Sürücü E.K.’ya, 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili olarak sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan işlem yapıldı.