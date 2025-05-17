Trafik tartışmasında yürekler ağza geldi! Budama bıçağıyla dehşet saçtı

Mersin’in Tarsus ilçesinde trafikte yaşanan kavga yürekleri ağza getirdi. Motosikletli iki kişiyle bir hafif ticari araç sürücüsü yolda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine hafif ticari aracın sahibi, bagajından budama bıçağı çıkararak motosiklet sürücülerine saldırmak istedi. Araya giren bir kişi tarafından saldırı önledi. Motosiklet sürücüsü, araç sahibi arabasına bindiği sırada kaskla saldırmaya kalkıştı. Bu sırada aracından çıkan hafif ticari araç sürücüsü, yine tahrayı çıkarıp vurmak istedi. Gerginlik çevredekiler tarafından önlenirken, sürücüler bölgeden uzaklaştı. Yaşanan tartışma ve saldırı girişimleri ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla polis harekete geçti. Yakalanan araç sürücüsünün ehliyeti iptal edildi, 993 TL de ceza kesildi.