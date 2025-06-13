Tur aracıyla ticari araç kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Manavgat'ta meydana gelen feci kazada Antalya yönüne seyreden Kemal G.'nin kullandığı tur aracı, yan yola giriş yaptığı sırada seyir halindeki Kamuran U.'nun kullandığı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada tur aracında bulunan ve Kızılağaç'taki otelden Antalya Havalimanına gitmekte olan Güllü N.O. (10), Serap O., Şerife S., Buket S., Gökçe S. (15) ile hafif araç sürücüsü Kamuran U. yaralandı. Yol kenarındaki ahşap oturma grubunda güneşten korunan yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.