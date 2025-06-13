AVM’de ‘adamına göre muamele’ kavgası kamerada

Bolu'da Tem Otoyolu ile D-100 kara yolunun geçişinde bulunan alışveriş merkezindeki bir restoranda 'adamına göre muamele' yapıldığı gerekçesiyle çıkan tartışmada ortalık karıştı. İddiaya göre, başında restoranda yemek yiyen bir kişi, siparişinin ardından çay istedi. Ancak müşteri başka masalara servis yapan garsonun kendisine kasıtlı olarak hizmet etmediğini öne sürdü. Restoranda yemek yiyen vatandaş duruma tepki gösterince arbede yaşandı. Güçlükle sinirleri yatışan vatandaş AVM’den bir süre sonra ayrıldı. İşletme tarafından "Yoğunluktan dolayı çay ve kahve ikramımız yoktur, bu yüzden servis etmedik" açıklaması yapılırken kavga anı kameralara yansıdı.