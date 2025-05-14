Yiyecek arayan kızıl geyikler kentte görüntülendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliği ile "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" hayata geçirildi. Bu kapsamda, Kartepe'de bulunan Ormanya'da 10 kızıl geyik yetiştirilmişti ve 19 Eylül 2024 tarihinde Samanlı Dağları'ndaki doğal yaşam alanlarına salınmıştı.

Kocaeli'nin Kartepe ve Başiskele ilçelerinde yerleşim yerlerine inerek yiyecek arayan kızıl geyikler vatandaşların kamerasına ve güvenlik kameralarına yansıdı.