Yürekleri ağza getiren kaza! Otomobil, halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı

Kahramanmaraş'ta 9 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı. K.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu A.K. yönetimindeki halk otobüsüne arkadan çarptı. Kaza sonucu 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.