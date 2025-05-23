Yürekleri ağza getiren kaza! Otomobil, halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı
Kahramanmaraş'ta 9 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı. K.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu A.K. yönetimindeki halk otobüsüne arkadan çarptı. Kaza sonucu 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.
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