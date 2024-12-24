Video Galeri>DÜNYA>Acı tesadüf! Köprünün kötü durumunu kayda alırken çöktü: Ölü ve kayıplar var
Acı tesadüf! Köprünün kötü durumunu kayda alırken çöktü: Ölü ve kayıplar var
24-12-2024 10:58
| Güncelleme: 24-12-2024 11:03
Brezilya'nın kuzeyindeki Maranhao ve Tocantins eyaletlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek köprüsü çöktü. Bir meclis üyesi, köprünün durumunun ne kadar kötü olduğunu anlattığı sırada yaşanan olay anbean kameraya yansıdı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, köprünün çökmesiyle 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosikletin nehre düştüğünü açıkladı.