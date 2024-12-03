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Emine Erdoğan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi!

03-12-2024 18:54 | Güncelleme: 03-12-2024 18:58
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Mutluhan Yıldız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Hatay’da Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Program kapsamında Emine Erdoğan, 3D yazıcı teknolojisiyle protez ölçümleri yapılan 8 yaşındaki bir çocukla yakından ilgilendi. Merkezde, 6 Şubat 2023’teki deprem felaketinden sonra iki torununun tedavi sürecine başlanan bir depremzede aileyle sohbet eden Erdoğan, aynı felakette oğlunu ve gelinini kaybeden bir anneye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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