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Esad'ın toplama kampı Sednaya! Mahkumların görüntüsü var, kendileri yok!
09-12-2024 09:21
| Güncelleme: 09-12-2024 09:29
Şam'da Esad rejimiyle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nde güvenlik kameralarında görünen ve hala ulaşılamayan tutsaklar yer alıyor. İnsanlık ihlalleriyle anılan cezaevi Nazilerin toplama kamplarını anımsatıyor.
Suriye'de ele geçirilen Sednaya Hapishanesi'nden akıl almaz bilgiler ve görüntüler geliyor, Esad'ın yeraltına inşa ettiği üç yada dört katlı hapishanede, 150 bin mahkumun olduğu ve on yıllardır dünya ile bağlantılarının kesildiği belirtiliyor.
Nazilerin toplama kamplarını andıran cezaevinde SMO'nun girdiği monitör odasında yerin üç kat altındaki hücreler görülebiliyor ama bu hücrelerin girişi hala bulunabilmiş değil. Kurtarılan mahkumlar, ülkeyi hala 2000 yılında ölen Hafız Esad yönetiyor sanıyorlar.
Ayrıca işkence merkezinin civarında henüz kaç kişinin gömülü olduğu belirlenemeyen çok büyük toplu mezarlar tespit edilmiş. Mahkumların bedenlerini ezip presleyen, sadece bu iş için imal edilmiş makineler bulunuyor.