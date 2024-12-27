Gazze'de hastaneye baskın! İsrail askerleri çok sayıda kişiyi esir aldı

'Erkek adamın pembe traktörü mü olur? Sosyal medya ikiye bölündü

Koyun gibi meleyen Esad askerleri sosyal medyada gündem oldu!

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