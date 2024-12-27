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Gazze'de hastaneye baskın! İsrail askerleri çok sayıda kişiyi esir aldı

27-12-2024 17:32 | Güncelleme: 27-12-2024 17:35
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Berrak Arıcan

İsrail'in bitmek bilmeyen zulmü Gazze'de devam ediyor. İsrail ordusu, hava saldırısı düzenlediği Kamal Adwan Hastanesi'ne bir de baskın düzenledi. Baskın sırasında 350 hasta ve sağlık personeli silah zoruyla dışarı çıkarıldı. Hastanedeki bazı kişiler ise esir alındı. İsrail askerleri, hastaneyi ise ateşe verdi.

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