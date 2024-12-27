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Gazze'de hastaneye baskın! İsrail askerleri çok sayıda kişiyi esir aldı
27-12-2024 17:32
| Güncelleme: 27-12-2024 17:35
İsrail'in bitmek bilmeyen zulmü Gazze'de devam ediyor. İsrail ordusu, hava saldırısı düzenlediği Kamal Adwan Hastanesi'ne bir de baskın düzenledi. Baskın sırasında 350 hasta ve sağlık personeli silah zoruyla dışarı çıkarıldı. Hastanedeki bazı kişiler ise esir alındı. İsrail askerleri, hastaneyi ise ateşe verdi.