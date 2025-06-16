İsrail jetleri, Tahran'ı sığınak delici bombalarla hedef aldı

İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemesiyle başlayan savaş dördüncü gününde de tüm şiddetiyle devam ediyor. İran'ın gece boyunca süren saldırılarına İsrail günün aydınlanmasıyla cevap verdi. İsrail ordusu, başkent Tahran olmak üzere birçok noktayı hedef aldı. Tahran'da kaydedilen yeni görüntülerde; İsrail ordusunun dağlık bölgeleri delici bombalarla vurduğu görüldü. İsrail'in bu saldırılarla sığınaklara saklanmış hipersonik füzeleri hedef aldığı düşünülüyor.