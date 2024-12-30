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Peş peşe uçak kazalarının ardından bu kez facianın eşiğinden dönüldü
30-12-2024 12:34
| Güncelleme: 30-12-2024 12:37
Son zamanlarda peş peşe yaşanan uçak kazalarının ardından Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Bir uçak kalkış yaparken bir başka uçak piste doğru ilerledi. Durumu fark eden kule, “dur, dur, dur. Bu kritik bir uyarı” diyerek kazayı son anda önledi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) olaya ilişkin soruşturma başlattı.