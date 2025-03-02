Rusya'dan Ukrayna'ya 79 İHA ile saldırı: Ölü ve yaralılar var
Rusya, Ukrayna’yı gece boyunca 79 insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kramatorsk Belediye Başkanı Oleksandr Goncharenko yaptığı açıklamada, "Kramatorsk düşman bombardımanına maruz kaldı ve 2006 doğumlu bir çocuk öldürüldü" dedi.
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Sıkça Sorulan Sorular
Ukrayna-Rusya Savaşı ne zaman başladı?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.