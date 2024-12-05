Ünlü CEO silahlı saldırıda öldü! Suikast kamerada
05-12-2024 09:55
| Güncelleme: 05-12-2024 09:57
UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson New Şork'ta suikast sonucu öldürülürken saldırının güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı. New York'taki bir otelin dışında gerçekleşen saldırıda, suikastçının arkadan sessizce yanaşıp, Thompson'a defalarca ateş ettiği görülüyor.
CNN'de yer alan habere göre Polis Komiseri Jessica Tisch, saldırının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda net bir şekilde belirtmek istiyorum, her türlü belirti bunun önceden planlanmış, önceden tasarlanmış, hedefli bir saldırı olduğunu gösteriyor" dedi.
Saldırının güvenlik kamerası görüntülerine göre, Maskeli olduğu ve pusuda beklediği belirtilen silahlı saldırgan, otel girişinde Thompson’a arkadan yaklaşarak sırtına defalarca ateş edip olay yerinden önce koşarak daha sonra bisiklete binerek kaçıyor. Acil olarak Mount Sinai Hastanesine kaldırılan Thompson'ın hayatını kaybettiği açıklandı.