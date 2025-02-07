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Yıl sonuna kadar herkes evine kavuşacak: 2 yılda 201 bin 580 konut teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için her adım atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "yıl sonuna kadar evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız” dedi. Yaraları sarmak, depremzedeleri yeniden yuva sahibi yapmak için, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ele ele verdi.

201 BİN 580 KONUT VE İŞ YERİ TESLİM EDİLDİ

Deprem bölgesinde, neredeyse adım başı şantiye kuruldu. Bugüne kadar 201 bin 580 konut ve iş yeri depremzedelere teslim edildi. Yıl sonuna kadar 452 bin 983 bağımsız bölümün teslimatı tamamlanacak.

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ

Devlet, evini ya da iş yerini kendisi yaptırmak isteyene de "Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında destek verdi. Destek miktarı, hibe ve kredi olarak toplam 17 milyar liraya ulaştı. 2 yılda deprem bölgesine yapılan toplam yatırım ise 2,6 trilyon lirayı aştı. 2025 yılı için bütçeden ayrılan pay da 584 milyar lira oldu.
Depremzede Şahnaz Ulusoy, ‘’Evimizi kaybettik. Allah devletimizden razı olsun’’ dedi. Depremzede Gülbahar Kale, ‘’Saol işiniz gücünüz rast gelsin’’ dedi.
 

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