Anız yakma anını sosyal medyada paylaşan şahısa gözaltı
Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürürken Mardin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye faaliyeti esnasında, sosyal medyada "Koskocaman tarlayı çubukla yaktık" başlığıyla anız yakıldığı görüntüler tespit edildi. Anız yakan şahsın kimlik bilgilerinin tespiti üzerine, Kızıltepe ilçesi Eşme Mahallesindeki ikametinde yakalanan F.G.(15) gözaltına alındı. Şahıs, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.