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Büyük acının yıl dönümünde Adıyaman'da sessiz yürüyüş! Bakan Yerlikaya ve Özgür Özel yan yana

06-02-2025 07:43 | Güncelleme: 06-02-2025 07:45
Kaynak: Büyük acının yıl dönümünde Adıyaman'da sessiz yürü | Editör : Suat Vilgen

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketinin ikinci yıl dönümünde, depremin en çok etkilidiği illerin başyında gelen Adıyaman'da "sessiz yürüyüş" düzenlendi. Binlerce kişi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Vali Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de katılımıyla Valilik önünde bir araya geldi. Kalabalık daha sonra, kentin simgesi olan ve aradan geçen iki yıla rağmen 04.17'yi gösteren saat kulesine kadar ellerinde karanfil ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı depremzedeler, "sessiz yürüyüş" sırasında gözyaşlarını tutamadı, yüzlerce dilek balonunu gökyüzüne bıraktı. Kentte depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu.

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